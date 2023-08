Jugendliche halten 13-Jährigen im Würgegriff: Dann greift ein Erwachsener ein

Düren - Vier gegen einen: In Düren ist ein 13-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher tätlich angegriffen worden. Erst, als ein Erwachsener eingriff, ließen die Übeltäter von ihrem Opfer ab.

Die Polizei ist auf der Suche nach den vier jungen Tatverdächtigen und bittet um Hinweise. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagnachmittag schilderte, hatte sich der Junge aus Kreuzau am Montagabend gegen 17.45 Uhr an der Skate-Anlage im Windener Weg aufgehalten, als er plötzlich von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen wurde.

Die vier bislang unbekannten Teenager wollten Geld von dem 13-Jährigen, doch der Junge kam der dreisten Forderung nicht nach. Dann wurde es brutal, denn plötzlich kam einer der Unruhestifter auf den Schüler zu, griff an seinen Hals und würgte ihn!

Erst als ein Erwachsener auf die Szene aufmerksam wurde und eingriff ließ das Quartett von seinem Opfer ab und machte sich davon.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Verdächtigen, die nach Angaben des 13-Jährigen alle im Alter zwischen 10 und 14 Jahren waren.