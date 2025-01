Jugendliche mit Glasflasche in Klinik geschlitzt: Täter nun doch strafmündig!

Haan - Wende im Fall der blutigen Attacke mit einer abgebrochenen Glasflasche in Haan bei Düsseldorf : Der Verdächtige ist entgegen erster Angaben 14 Jahre alt und damit strafmündig.

Die Polizei nahm den 14-Jährigen fest. Er soll noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Am Freitag wurde er festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er soll in einem Park am Mittwoch zwei 17 und 18 Jahre alte Kontrahenten mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und schwer verletzt haben.

Die verletzten Jugendlichen hätten inzwischen das Krankenhaus wieder verlassen. Für den 17-Jährigen war Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen worden. Er wurde notoperiert.

Die Ermittlungen führten die Polizisten in eine Unterbringungseinrichtung zu dem polizeibekannten Jungen aus Syrien. In der Annahme, er sei 13 Jahre alt und damit strafunmündig, wurde er seiner Mutter übergeben.

Inzwischen habe das zuständige Ausländeramt Dokumente aus dem syrischen Familienregister überprüft und dabei festgestellt, dass der Junge seit vergangenem November 14 Jahre alt ist - und damit strafmündig.