06.03.2023 15:30 Jugendliche unterhalten sich auf Zugfahrt mit Mann, plötzlich sticht er zu!

Am Samstag wollte ein betrunkener Mann in einem Zug in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Spachtel auf einen Jugendlichen einstechen. Er wurde festgenommen.

Von Bastian Küsel

Bützow - Das hätte schlimm enden können: Am Samstag kam es in einem Zug in Mecklenburg-Vorpommern zu einem gefährlichen Angriff! Mit diesem Spachtel wollte ein Mann am Samstag in einem Zug auf einen Jugendlichen einstechen. © Bundespolizeiinspektion Rostock Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall im RB17 auf der Fahrt zwischen dem Rostocker Hauptbahnhof und dem Bahnhof Bützow (Landkreis Rostock). Eine Gruppe Jugendlicher unterhielt sich demnach mit einem Mann, der ihnen im Zug gegenübersaß. Im Verlauf des Gesprächs stand der Mann plötzlich auf und versuchte, mit dem spitzen Griff eines Spachtels auf einen der Jugendlichen einzustechen. Polizeimeldungen In nur wenigen Stunden: Mehrere Automaten im Raum Leipzig gesprengt Dieser wich dem Angriff aus, sodass der Mann stattdessen in den Kopfteil des Sitzes stach. Anschließend flüchtete er aus dem Wagen und verließ in Bützow den Zug. Die Jugendlichen alarmierten die Polizei, die eine sofortige Fahndung einleitete und den Tatverdächtigen in der Nähe aufspüren konnte. Die Beamten stellten den E-Roller des Mannes sowie den Spachtel sicher. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Rostock