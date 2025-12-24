Jugendliche werfen Feuerwerk auf Balkon: Mehrfamilienhaus geräumt

Am Dienstag sollen zwei Jugendliche mit Feuerwerkskörpern einen Brand in Berlin-Staaken ausgelöst haben.

Von Laura Voigt

Berlin - Am Dienstag sollen zwei Jugendliche mit Feuerwerkskörpern einen Brand in Berlin-Staaken ausgelöst haben.

Die Jugendlichen sollen die Feuerwerkskörper von der Straße aus auf den Balkon geworfen haben. (Symbolbild)
Die Jugendlichen sollen die Feuerwerkskörper von der Straße aus auf den Balkon geworfen haben. (Symbolbild)  © Sebastian Gollnow/dpa

Am späten Abend brannte im Semmelländerweg der Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr löschte den Brand, räumte das Haus und versorgte die Bewohner zunächst vor Ort.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Brandwohnung kann derzeit nicht bewohnt werden.

Vom fehlenden Po bis zum Hühner-Raub: Das sind Sachsen-Anhalts kurioseste Polizeifälle 2025!
Polizeimeldungen Vom fehlenden Po bis zum Hühner-Raub: Das sind Sachsen-Anhalts kurioseste Polizeifälle 2025!

Nach Angaben von Zeugen sollen zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren Feuerwerkskörper von der Straße aus auf den Balkon geworfen haben.

Die Polizei traf die beiden Tatverdächtigen an ihren Wohnanschriften in Anwesenheit ihrer Erziehungsberechtigten an und entließ sie nach ersten Vernehmungen wieder. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: