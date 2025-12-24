Jugendliche werfen Feuerwerk auf Balkon: Mehrfamilienhaus geräumt

Berlin - Am Dienstag sollen zwei Jugendliche mit Feuerwerkskörpern einen Brand in Berlin-Staaken ausgelöst haben.

Die Jugendlichen sollen die Feuerwerkskörper von der Straße aus auf den Balkon geworfen haben. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Am späten Abend brannte im Semmelländerweg der Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr löschte den Brand, räumte das Haus und versorgte die Bewohner zunächst vor Ort.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Brandwohnung kann derzeit nicht bewohnt werden.

Nach Angaben von Zeugen sollen zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren Feuerwerkskörper von der Straße aus auf den Balkon geworfen haben.