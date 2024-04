Jugendlicher beklaut 76-Jährige und lässt Rad zurück: Wer hat ihn gesehen?

Dessau-Roßlau - Nachdem ein Unbekannter am gestrigen Mittwochmittag eine 76-jährige Frau vom Fahrrad gestoßen hatte, entriss der Jugendliche ihr auch noch den Rucksack.

Sein Fahrrad ließ der Unbekannte am Tatort zurück. Daran markant sei insbesondere das verbogene Vorderrad sowie der nur noch in Teilen vorhandene Sattel. © Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Gegen 11.20 Uhr sei die Dame mit dem Fahrrad in Dessau-Roßlau auf der Mühlstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs gewesen, so die Polizei.

Auf Höhe der Holzbrücke kam ihr dann der junge Mann, ebenfalls auf einem Fahrrad, entgegen und fing plötzlich zu schwanken an.

Er stieß gegen das Fahrrad der Frau und riss sie dadurch zu Boden.

Zunächst habe er sich zwar erst entschuldigt, doch im nächsten Moment rempelte er die Frau erneut an.

Er schnappte sich ihren Rucksack aus dem Fahrradkorb und rannte in Richtung Mühlenreihe davon.

Die 76-Jährige blieb unverletzt und auch einige ihrer persönlichen Gegenstände, darunter auch der Rucksack, konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen bereits gefunden werden.

Dennoch sucht die Polizei Dessau-Roßlau nun nach Personen, die Hinweise zum Täter und zum Tathergang geben können.