Jugendlicher bricht in fremde Wohnung ein - und zwar ganz aus Versehen!

Von Jan Höfling

Rosenheim - Kurioser Einsatz für die Polizei in Bayern! In Rosenheim ist am Donnerstag ein Jugendlicher zum Einbrecher geworden - allerdings keinesfalls mit Absicht. Ein 19-Jähriger ist aus Versehen eingebrochen. (Symbolbild) © 123RF/carballo Wie die Beamten am Freitag zu dem alles andere als alltäglichen Einbruch mitteilten, war der 19-Jährige alkoholisiert in ein Haus eingedrungen. Er dachte demnach, dass es sich um seine Wohnung handelt. Das war jedoch nicht der Fall! Die Bewohnerin (47) hatte umgehend per Notruf die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie den Einbruch bemerkt und das Haus verlassen hatte, um sich selbst erstmal in Sicherheit zu bringen. Polizeimeldungen Nach Tanzveranstaltung: Prügeleien in der Altmark Als die Polizei den Jugendlichen schlussendlich zur Rede stellte, zeigte sich ebenjener sogar noch völlig verwundert darüber, was die Beamten denn bei ihm in der Wohnung überhaupt machen würden. Wie sich herausstellte, hatte der 19-Jährige, der sich über die Terrassentür Zutritt verschafft hatte, beim Feiern in der Rosenheimer Innenstadt einige alkoholische Getränke zu sich genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Gegen ihn wird wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt.

