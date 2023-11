Jugendlicher (16) soll Mädchen (15) in Sporthalle vergewaltigt haben: U-Haft!

Der 16-Jährige wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Die Straftat soll laut Polizeiangaben am 15. November in einer Sporthalle in der Zähringerstraße stattgefunden haben.

Gegen den Jugendlichen wurde Haftbefehl wegen Verdachts der Vergewaltigung erlassen.

Die entsprechenden Befragungen ergaben demnach, dass der 16-Jährige das Opfer überredet habe, sie in einen Umkleideraum zu begleiten. Dort soll er sie in eine Toilette gedrängt und vergewaltigt haben. Der Tatverdächtige bestreitet die Tat.

Laut Polizei kennen sich die beiden Jugendlichen.

Am Tatort konnten Spuren und Beweismittel gefunden werden, die aktuell ausgewertet werden.