Jugendlicher spricht Kind an und droht mit Schlägen: Junge (11) ausgeraubt

Neustadt in Sachsen - Ein Elfjähriger wurde seines Hab und Guts beraubt, jetzt braucht die Polizei Unterstützung.

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem ein Jugendlicher einen Elfjährigen in Neusstadt in Sachsen ausgeraubt hatte. (Symbolfoto) © 123rf/nx123nx

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, geschah der erschreckende Vorfall am gestrigen Donnerstagabend, gegen 17.10 Uhr. Tatort war die Malzgasse in Neustadt in Sachen.

Der Schüler war mit einem Fahrrad aus Richtung Markt unterwegs. Ein bislang noch unbekannter Jugendlicher sprach das Kind jedoch an und verlangte, dass der Elfjährige anhält. Im Anschluss drohte der dreiste Täter mit Prügel, verlangte die Geldbörse des Jungen. Der offenbar verängstigte Schüler übergab ihm die geforderte Brieftasche samt Bargeld und einer Fahrkarte. Daraufhin flüchtete der Jugendliche Richtung Markt.

Der Unbekannte war etwa 16 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß und von normaler bis kräftiger Statur. Er trug eine Brille mit großen Gläsern und schwarz-silbernem Gestell. Bekleidet war er mit grauen Schuhen, blauen Jeans und einer schwarzen Jacke über einem weißen Shirt. Zudem hatte er eine schwarze Wintermütze mit einer Bommel auf.