Jugendlicher wird nach Schneeballwurf angegriffen und soll in fremdes Auto einsteigen

Weimar - Ein 17-Jähriger wurde am Donnerstagabend in Weimar von mehreren Männern attackiert. Auslöser war ein Schneeballwurf.

Eine Schneeballschlacht endete in einer mutmaßlichen Körperverletzung. (Symbolfoto) © 123rf/grace800

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Jugendliche mit seinen Freunden eine Schneeballschlacht in der Nähe der Friedrich-Ebert-Straße geliefert. Hierbei traf einer der Schneebälle ein Auto.

Aus dem getroffenen Fahrzeug stiegen daraufhin mehrere Personen aus und stellten den 17-Jährigen zur Rede. Einer der Männer schlug den Teenager, welcher dadurch zu Boden ging. Die Männer forderten den Jugendlichen anschließend auf, in das Auto einzusteigen. Der 17-Jährige sagte hierzu allerdings Nein.

Die Gruppe klaute dem Minderjährigen schlussendlich sein Smartphone und fuhr weg. Die alarmierte Polizei fahndete sofort nach der Gruppe und konnte die mutmaßlichen Täter identifizieren, weil das gesuchte Fahrzeug wenig später an der Dienststelle vorbeigefahren war. Das zuvor gestohlene Handy konnte der Gruppe abgenommen werden.