16.05.2026 08:47 Junge (13) haut mit Moped vor Polizei ab und knallt mit Streifenwagen zusammen

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Ein 13-Jähriger auf einem mutmaßlich gestohlenen Moped ist mit einem Streifenwagen in Gäufelden (Kreis Böblingen) zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Von Markus Brachat Gäufelden - Ein 13-Jähriger auf einem mutmaßlich gestohlenen Kraftrad ist mit einem Streifenwagen in Gäufelden (Kreis Böblingen) zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Vor der Polizei abzuhauen, stellte sich als keine gute Idee heraus. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa Der Junge versuchte, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr dabei mehrere Kilometer weiter, anstatt anzuhalten. Als der Streifenwagen ihn überholen wollte, lenkte er mutmaßlich nach links und kollidierte mit dem Polizeiauto. Der Junge trug einen Helm und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sowohl das Kleinkraftrad als auch das Versicherungskennzeichen gestohlen gewesen sein.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa