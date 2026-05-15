Mann soll in Synagoge auf Menschen schießen: Chatverlauf löst Großeinsatz aus
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Bonn - Im Bonner Stadtteil Gronau hat am Freitag ein verdächtiger Chatverlauf einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Den offiziellen Angaben zufolge soll es in dem Verlauf um Andeutungen gegangen sein, dass ein Mann in einer Synagoge auf Menschen schießen solle.
Kurze Zeit später stellten die Einsatzkräfte an Ort und Stelle fest, dass es sich dabei um Falschmeldungen gehandelt hat.
Bereits 20 Minuten nach Kenntnisnahme über den brisanten Chatinhalt konnte der Einsatz wieder für beendet erklärt werden.
Ganz erledigt ist die Sache damit allerdings nicht. Wie die Polizei weiter mitteilte, seien Ermittlungen wegen Vortäuschen einer Straftat eingeleitet worden.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa