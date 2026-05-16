Bewaffneter Überfall auf Tankstelle: Polizei fahndet nach flüchtigem Täter
Möser - In Möser (Jerichower Land) ereignete sich am Freitagabend ein bewaffneter Überfall auf eine Tankstelle. Der Täter konnte flüchten, die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, betrat gegen 19.26 Uhr ein bislang unbekannter Mann die Tankstelle an der B1. Hier verlangte er von dem dortigen 46-jährigen Mitarbeiter, ihm Bargeld auszuhändigen.
Als dieser jedoch mit der Herausgabe zögerte, zog der Räuber einen pistolenähnlichen Gegenstand und setzte den Angestellten unter Druck.
"Ihm wurde ein Betrag im mittleren dreistelligen Bereich übergeben", erklärte eine Sprecherin der Polizei.
Anschließend flüchtete der Dieb zu Fuß vom Tatort. Trotz erster intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht gefasst werden.
Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:
- männlich
- etwa 35 bis 40 Jahre alt
- etwa 1,85 Meter groß
- deutscher Phänotypus
- schlanke Figur
- dunkelbrauner Kurzhaarschnitt
- trug eine dunkle Brille, eine schwarze Trainingsjacke mit weißem Logo auf der linken Brust und eine dunkelblaue Jeans mit heller Waschung
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder per Mail unter [email protected] zu melden.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa