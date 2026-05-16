Bewaffneter Überfall auf Tankstelle: Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Möser - In Möser ( Jerichower Land ) ereignete sich am Freitagabend ein bewaffneter Überfall auf eine Tankstelle. Der Täter konnte flüchten, die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Der unbekannte Täter konnte einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich erbeuten. (Symbolbild) © Carsten Koall/dpa

Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, betrat gegen 19.26 Uhr ein bislang unbekannter Mann die Tankstelle an der B1. Hier verlangte er von dem dortigen 46-jährigen Mitarbeiter, ihm Bargeld auszuhändigen.

Als dieser jedoch mit der Herausgabe zögerte, zog der Räuber einen pistolenähnlichen Gegenstand und setzte den Angestellten unter Druck.

"Ihm wurde ein Betrag im mittleren dreistelligen Bereich übergeben", erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Anschließend flüchtete der Dieb zu Fuß vom Tatort. Trotz erster intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht gefasst werden.

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 35 bis 40 Jahre alt

etwa 1,85 Meter groß

deutscher Phänotypus

schlanke Figur

dunkelbrauner Kurzhaarschnitt

trug eine dunkle Brille, eine schwarze Trainingsjacke mit weißem Logo auf der linken Brust und eine dunkelblaue Jeans mit heller Waschung

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.