Junge (13) zündet chemisches Pulver an: Stichflamme geht direkt ins Gesicht

Horgenzell - Ein 13-Jähriger aus Horgenzell (Landkreis Ravensburg) brachte am Samstagabend mehrere chemische Substanzen mit nach Hause. Beim Hantieren mit den Stoffen erlitt er schwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte den Teenager in eine Klinik. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa

Laut Polizei habe der Teenager mutmaßlich einen Böller bauen wollen.

"Bei dem Versuch ein Pulver zu entzünden, kam es zu einer Stichflamme, die den Jungen im Gesicht traf und schwer verletzte", hieß es in einer Mitteilung.

Der Junge wurde notfallmedizinisch behandelt und ins Krankenhaus gebracht.