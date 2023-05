24.05.2023 08:59 Junge (9) wird von Auto angefahren: Er schwebt in Lebensgefahr!

Am Dienstag ereignete sich in der Greifswalder Chaussee in Stralsund ein folgenschwerer Unfall.

Von Mia Goldstein

Stralsund - Am Dienstag ereignete sich in der Greifswalder Chaussee in Stralsund ein folgenschwerer Unfall. Die Kriminalpolizei ermittelt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Nach Angaben der Polizei wurde gegen 15.45 Uhr ein Neunjähriger beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Alarmierte Rettungskräfte trafen mit Rettungswagen und Notarzt sowie einem Rettungshubschrauber am Unfallort ein, der den Jungen ins Krankenhaus nach Greifswald flog. Vor Ort wurden sowohl der 40-jährige Autofahrer als auch Zeugen des Unfalls seelisch betreut. Polizeimeldungen Polizei schnappt ihn bei Fluchtversuch: Messer-Mann hielt seinen Neffen (14) als Geisel Wie es genau zu dem tragischen Verkehrsunfall kam, untersucht, nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft, auch ein Sachverständiger der DEKRA.

Die Kriminalpolizei ermittelt.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa