Junge Frau in Genthin getötet: Täter noch auf freiem Fuß!

Am Donnerstagnachmittag suchte ein Polizeihubschrauber stundenlang nach dem Verdächtigen 28-Jährigen. Er könnte weiterhin gefährlich sein.

Am gestrigen Donnerstagnachmittag wurden die Beamten über eine verletzte Person in Genthin informiert, wie die Polizeiinspektion Stendal am heutigen Freitag mitteilte.

Es gab eine Auseinandersetzung zwischen dem 28-jährigen Tatverdächtigen, Dominik Torsten S., und einer 20-jährigen Frau.

Dabei wurde die junge Dame lebensgefährlich verletzt: Trotz sofortiger Hilfe verstarb sie.

Die Polizei geht von einer Vorbeziehung zwischen den beiden aus.

Dominik Torsten S. befindet sich seitdem auf der Flucht: Wegen des Großeinsatzes der Polizei gab es am gestrigen Donnerstag weiträumige Absperrungen im Heinigtenweg, der Großen Schulstraße und bei einem Haus an der Bergzower Straße.

Auch ein Polizeihubschrauber kreiste stundenlang über Genthin.

Der Verdächtige sollte nicht angesprochen werden, da er bewaffnet sein könnte! Wird er gesehen, so soll sofort die 110 gewählt werden.