Im geklauten Dienstwagen: Junge Frau auf Drogen-Spritztour

Zittau - Eine junge Frau (19) hat sich unter dem Einfluss harter Drogen den Dienstwagen eines Pflegedienstes für eine Spritztour zu eigen gemacht.

Am Rathausplatz in Zittau beendete die Polizei die Drogenfahrt. © xcitepress

Am Montagnachmittag erhielt die Polizeidirektion Görlitz von einer Bürgerin den Hinweis, dass die 19-Jährige unerlaubt in ihrem Ford Ka durch Zittau düst, wie eine Sprecherin gegenüber TAG24 am Dienstagmorgen erklärte.

Einsatzkräfte der Polizei stießen anschließend am Rathausplatz auf den entwendeten Wagen und die Diebin.

Sowohl einen Drogen- als auch einen Fahrtauglichkeitstest bestand die 19-Jährige im Zuge der Kontrolle nicht. Kein Wunder, schließlich war sie auf Amphetaminen unterwegs.

Die Beamten stellten den Führerschein der deutschen Staatsbürgerin sowie die Autoschlüssel des Pflegedienstwagens sicher.