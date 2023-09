Junge Frau will sich zum Baden ausziehen, dann wird's eklig und brutal

Unschönes Erlebnis für eine junge Frau am Sonntagabend am Ufer der Fulda in Kassel (Hessen). Plötzlich stand ein äußerst unangenehmer Zeitgenosse vor ihr.

Von Angelo Cali

Kassel - So hatte sie sich ihr Bad bei sommerlichen Temperaturen sicherlich nicht vorgestellt. Am gestrigen Sonntagabend kam es in Nordhessen zu einer widerlichen Attacke auf eine Frau. Die Polizei hofft nun auf zielführende Zeugenhinweise.

Die junge Frau war gerade im Begriff, sich für ein Bad in der Fulda zu entkleiden, als sie plötzlich von einem ihr unbekannten Mann überrumpelt wurde. (Symbolfoto) © 123RF/vapi Wie Pressesprecherin Ulrike Schaake vom nordhessischen Polizeipräsidium am heutigen Montagnachmittag berichtete, nahm das Bade-Drama für eine 26 Jahre alte Frau gegen 17.55 Uhr am frühen Sonntagabend in der Fuldaaue in Kassel seinen Anfang. Dem Bericht zufolge hatte die junge Frau vor, in der Fulda schwimmen zu gehen und war gerade im Begriff sich dafür ihrer Kleidung zu entledigen. Dabei wurde sie jedoch jäh unterbrochen, als plötzlich ein noch unbekannter Mann vor sie trat. Hierbei beließ es der Fremde aber nicht. Von einem auf den anderen Moment zog sich der Täter komplett aus und begann, sexuelle Handlungen an sich selbst auszuführen, während die junge Frau praktisch dazu genötigt war, das Treiben aus nächster Nähe zu beobachten. Die erschrockene Betroffene benötigte eigenen Angaben zufolge einen Moment, um sich zu besinnen, ehe sie den Versuch unternahm, nach Hilfe zu rufen.

26-Jährige von Exhibitionist belästigt, zu Boden gestoßen und leicht verletzt