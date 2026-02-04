Mann zerrt Jungen in Hinterhof und will ihn ausziehen, dann eilen zwei Frauen zu Hilfe
Von Martin Oversohl
Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) - Auf dem Schulweg ist ein Kind (11) in der Dammstraße in Waiblingen von einem Mann in einen Hinterhof gezerrt worden.
Erst als der Unbekannte anfing, den Elfjährigen zu entkleiden und dieser laut um Hilfe schrie, wurde der Junge von zwei Frauen bemerkt, wie die Polizei mitteilte.
Sie konfrontierten den Mann, der daraufhin von dem Jungen abließ und die Flucht ergriff.
Von dem Mann fehlt nach der Tat am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr bislang jede Spur.
Der Täter soll dunkel gekleidet gewesen sein, eine dunkle Mütze getragen und blonde Haare haben.
Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer die Tat beobachtet hat oder den beschriebenen Mann kennt, meldet sich bitte unter der Nummer 07361/5800.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa