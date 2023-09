Junge mutterseelenallein in der Stadt: Koreanisches Konsulat muss helfen

Neu-Ulm - Ein siebenjähriges Kind hat in Schwaben seine Eltern aus dem Blick verloren und diese dann mithilfe des koreanischen Konsulats wiedergefunden.

Die Polizei konnte sich mit dem Kind nicht verständigen, weil er nur Koreanisch sprach. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der Junge hatte sich am Freitag allein in der Stadt aufgehalten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er suchte offensichtlich seine Eltern.

Die Polizei konnte sich aber mit ihm nicht verständigen, weil er nur Koreanisch sprach. Die Beamten nahmen den Jungen mit auf die Polizeiinspektion.

Erst als ein Dolmetscher über das koreanische Konsulat in Frankfurt zur Hilfe gezogen wurde, konnte der Junge deutlich machen, dass er in Deutschland Urlaub machte und die Telefonnummer seiner Mutter weiß.