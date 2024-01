Junger Mann steht mit heruntergelassener Hose auf Gehweg - Dann wird's richtig eklig!

Neuss - Pfui Teufel! In Neuss hat ein bislang unbekannter junger Mann für Aufsehen gesorgt, als er auf offener Straße seine Hosen herunterließ. Mehrere Kinder wurden unfreiwillig Zeuge der Ekel-Aktion - nun ermittelt die Polizei .

Mehrere Menschen - darunter auch Kinder - standen an der Bushaltestelle, als der Exhibitionist plötzlich die Hosen herunter ließ. (Symbolbild) © 123RF/askoldsb

Wie ein Sprecher der Beamten am Mittwoch berichtete, war ein Autofahrer am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr in Neuss unterwegs, als er im Bereich der Römerstraße plötzlich auf einen etwa 18 Jahre alten Heranwachsenden aufmerksam wurde.

Der junge Mann stand demnach mit heruntergelassener Hose unweit der Bushaltestelle "Neuss - Am Kotthauser Weg" auf dem Gehweg der Römerstraße und berührte sich unsittlich.

An der Bushaltestelle befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Menschen, darunter auch Kinder, wie die Polizei weiter berichtete.

Nach der Ekel-Aktion sei der Mann schließlich über den Gehweg Richtung Hildegundisstraße davongegangen.

Die Polizei ist nun auch der Suche nach dem Exhibitionisten, der folgendermaßen beschrieben wurde: