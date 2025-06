01.06.2025 15:39 Junger Mann stirbt nach Streit mit Partnerin: Polizei nimmt junge Frau fest

Bei einem Streit in einer Wohnung in Niederbayern ist am Sonntag ein 24 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Seine Partnerin wurde festgenommen.

Von Marco Schimpfhauser

Grafenau - In den frühen Morgenstunden des Sonntags ist ein 24 Jahre alter Mann in einer Wohnung in Grafenau mutmaßlich von seiner Partnerin getötet worden. Alles in Kürze 24-Jähriger Mann in Grafenau mutmaßlich von Partnerin getötet

Tödlicher Streit zwischen den beiden Partnern um 4:30 Uhr

Ersthelfer versuchen Reanimation, Notarzt stellt Tod fest

25-Jährige Frau vorläufig festgenommen

Ermittlungen durch Kripo Passau und Staatsanwaltschaft Mehr anzeigen Eine 25 Jahre alte Frau soll in Niederbayern ihren 24 Jahre alten Partner getötet haben. Sie wurde festgenommen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Wie die Polizei am Sonntag bekannt gab, kam es gegen 4.30 Uhr anfangs nur zu einem verbalen Streit mit der 25-jährigen Partnerin. Dann jedoch, im weiteren Verlauf, soll die Frau dem Mann am Oberkörper tödliche Verletzungen zugefügt haben. Zur Tatwaffe gibt es keine Aussagen. Bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte versuchten Ersthelfer den 24-Jährigen zu reanimieren – allerdings ohne Erfolg. Polizeimeldungen Lkw-Fahrer mit 3,2 Promille auf A4 bei Chemnitz unterwegs: Vollsperrung! "Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Die 25-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die Kripo Passau übernahm zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Die Frau soll noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die genauen Umstände zur Tat sowie ein mögliches Motiv sind laut Polizei noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa