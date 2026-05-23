Junger Mann versucht Angehörige zu überfahren: Polizei fahndet

Bonn - Ein 20-Jähriger hat in Bonn-Oberkassel offenbar gezielt eine 48 Jahre alte Angehörige mit seinem Wagen angefahren und sie leicht verletzt.

In Bonn hat ein junger Mann versucht, eine Angehörige zu überfahren. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Polizei ermittelt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, wie sie mitteilte. Eine Mordkommission habe den Fall übernommen.

Mehrere Zeugen alarmierten am Nachmittag gegen 14.30 Uhr Polizei und Rettungsdienst in die Dollendorfer Allee. Der Tatverdächtige sei nach dem Geschehen mit einem schwarzen Auto geflüchtet.

Zuvor habe er am Tatort eine Mauer gerammt, der Wagen sei dadurch im Frontbereich beschädigt. Die verletzte Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos.