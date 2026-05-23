Mit mehr als 100 km/h durch die Stadt: Biker rast Polizei davon

Auerbach/V. - Am Freitag ist ein Kradfahrer im Vogtland vor der Polizei davon gerast, teilweise mit mehr als doppelt so hoher Geschwindigkeit als erlaubt.

Die Polizei hatte in Auerbach einen verdächtigen Motorradfahrer bemerkt und wollte ihn kontrollieren. Der Biker haute jedoch ab. (Symbolbild) © Christian Horz/123RF

Ein Streifenteam hatte den Biker gegen 11.10 Uhr auf der Göltzschtalstraße in Auerbach/Vogtland auf Höhe der Bushaltestelle Goethepark bemerkt. Der Kradfahrer war mit einem blauen Kleinkraftrad und einem Sozius unterwegs. Laut Polizei war das Fahrzeug offenbar getuned und hatte außerdem kein Versicherungskennzeichen. Aus den Gründen wollten die Beamten den Fahrer kontrollieren.

"Der Kradfahrer fuhr jedoch in Richtung Ellefeld davon, zeitweise mit mehr als 100 km/h bei erlaubten 50", so ein Polizeisprecher.

Während der Fahrt gefährdete der Motorradfahrer zahlreiche Verkehrsteilnehmer mit waghalsigen Überholmanövern, mehrere andere Verkehrsteilnehmer mussten stark bremsen oder ausweichen, um Unfälle zu vermeiden. Der Mann ignorierte auch eine rote Ampel.

Wie die Polizei berichtet, war der Kradfahrer schwarz gekleidet, mit einem schwarzen Helm und türkisfarbenen Adidas-Schuhen. Der Mitfahrer war ebenfalls dunkel gekleidet. Er hatte einen hell- und dunkelgrün gemusterten Helm der Marke Rocc und einen schwarzen Nike-Rucksack.