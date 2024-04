Kahlschlag bei Zwickau: Polizei jagt Baumfäller

Rätselhaft: An drei Stellen im Landkreis Zwickau - wie hier in Hohenstein-Ernstthal - fällten Unbekannte Bäume. © Andreas Kretschel

Zuletzt stellte ein Mitarbeiter des Werdauer Bauhofs zwei beschädigte Bäume am Perlquellenweg fest. Die Schäden durch eine Kettensäge sind so schlimm, dass die Eichen gefällt werden müssen. Schaden: rund 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter folgender Nummer entgegen: 03761/70 20.

Vermutlich um Eschen handelte es sich bei drei Baumfällungen in Hohenstein-Ernstthal. Tatort: zwischen Tankstelle und Badteich in der Straße Am Sachsenring. Die Täter schlugen mit Äxten zu und ließen die Bäume liegen.

Mitte März fällten Unbekannte sechs Lärchen auf einem Waldgrundstück in Bernsdorf. Auch hier geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von 3000 Euro aus. Hinweise für Bernsdorf und Hohenstein-E. werden unter folgender Telefonnummer entgegengenommen: 03763/6 40.