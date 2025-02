Kamerabilder decken auf: Bonner wollte Schlafenden in Bank anzünden

Bonn - Bilder aus der Überwachungskamera einer Bank in Bonn haben ein mögliches versuchtes Tötungsdelikt aufgedeckt.

Die Bonner Polizei hat eine Mordkommission gebildet und ermittelt in dem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Dort soll ein Mann (32) den Schlafsack eines anderen schlafenden Mannes angezündet haben. Nachdem die Bilder ausgewertet waren, sei eine Mordkommission gebildet worden, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Demnach soll der 32-Jährige am Dienstagabend den Vorraum der Bankfiliale betreten haben, in dem bei eisigen Außentemperaturen ein noch unbekannter Mann in einem Schlafsack schlief.

Der Beschuldigte soll dann unter anderem den Schlafsack angezündet haben. Der Mann, der darin geschlafen hatte, soll den Vorraum verlassen haben - die Polizei sucht ihn.