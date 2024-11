Kanone mit Folie umwickelt: Polizei stoppt Fahrer mit Artilleriegeschütz auf Anhänger!

Die Bundespolizei hat das auf einem Anhänger transportierte Artilleriegeschütz vorerst beschlagnahmt. © Bundespolizeinspektion Aachen/dpa

Da nicht festgestellt werden konnte, ob das Geschütz vollständig unbrauchbar gemacht wurde, beschlagnahmten die Beamten die Waffe, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

Der 60-jährige Fahrer gab an, Sammler zu sein und die Waffe zuvor in Belgien für 9000 Euro erworben zu haben. Er war bereits am Donnerstagnachmittag von der Polizei auf einem Rastplatz an der A44 angehalten und kontrolliert worden.

Seine Ladung: Ein sorgfältig auf dem Anhänger verschnürtes und am Kanonenrohr mit Folie umwickeltes Artilleriegeschütz.

"Die Ladungssicherung war jedenfalls nicht das Problem", sagte der Polizeisprecher. Vielmehr werde nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Kriegswaffengesetz ermittelt. Dieser liege vor, wenn die Kanone nicht vollständig unbrauchbar gemacht worden sei.