Ohne Frontscheibe bei Regen über die Autobahn: Polizei stoppt Schrott-Busse!

Bielefeld - Polizisten der Autobahnwache Herford ( Nordrhein-Westfalen ) staunten nicht schlecht, als sie am Montagnachmittag zwei Busse mit gravierenden Unfallschäden aus dem Verkehr zogen. Einer fuhr tatsächlich ohne Frontscheibe über die A2!

Beide Schrott-Busse fuhren vollkommen fahruntauglich über die Autobahn. Einem fehlten gleich zwei Scheiben. © Montage: Polizei Bielefeld (2)

Gegen 16.50 Uhr rief ein aufmerksamer Zeuge in der Leitstelle der Polizei an und informierte die Beamten, über einen weißen, stark beschädigten Gelenkbus, den er die A2 in Richtung Dortmund entlangfahren sah.

Einen der beiden Busse entdeckten die alarmierten Beamten im Autobahnabschnitt zwischen Bad Eilsen und Veltheim. Den zweiten zogen sie am Rastplatz Löwenburg aus dem Verkehr.

Beide Busse gehören einem Hannoveraner Busunternehmen und wiesen erhebliche Mängel auf, sodass ihnen bereits zuvor die Betriebserlaubnis entzogen wurde.

Das Verrückte: Einer der Busse fuhr offenbar ohne Front- oder Seitenscheibe im Fahrerbereich - trotz Wind und Regen!

Dem Busfahrer schien dies jedoch nichts auszumachen, wie die Beamten entsetzt feststellen mussten. Im Gegenteil, der Mann sah wohl kein Problem in seinem Plan.