Mann (33) mitten am Tag entführt und misshandelt: Zwei Verdächtige gefasst

Nach einer offenbar sehr brutalen Entführung in Unterfranken durchsuchte die Polizei zwei Wohnungen in Hessen und Thüringen. Zwei Tatverdächtige wurden gefasst. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Sebastian Gollnow/dpa, Andreas Arnold/dpa

Das Opfer, ein 33 Jahre alter Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit, war schon am 10. November gegen 14.50 Uhr im unterfränkischen Karlstadt auf offener Straße überfallen und in einen Kleintransporter gezerrt worden, wie die Polizei in Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg am heutigen Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Der Syrer war danach für mehrere Tage in der Gewalt der Entführer. Die Polizei fahndete mit Hochdruck und unter Beteiligung von Spezialkräften nach ihm und den Tätern.

Nach vier Tagen meldetet sich der 33-Jährige überraschend bei Angehörigen - er befand sich beim Bahnhof in Meckesheim (Baden-Württemberg). Seine Verwandten holten ihn dort ab und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Wie sich nun zeigte, war der Mann von den Entführern "körperlich misshandelt" worden. Er wies "körperliche und psychische Verletzungen" auf, wie ein Sprecher sagte.

Die Ermittlungen wurden danach intensiv weiter geführt.