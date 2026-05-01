Katze öffnet Tür für Betrunkenen: 61-Jährige entdeckt Fremden auf ihrem Sofa

Rheinsberg - Eine Frau aus Rheinsberg trifft in ihrer Wohnung auf einen fremden Mann, der schlaftrunken auf ihrer Couch liegt und kaum zu wecken ist. Verantwortlich dafür soll ihre Katze sein.

Als die Polizei bei der Frau eintraf, musste sich der Fremde einem Atemalkoholtest unterziehen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die 61-Jährige habe den fremden Mann am Freitagmorgen entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Als sie versuchte, ihn zu wecken, zog er sich einfach die Decke über den Kopf und schlief seelenruhig weiter. Erst die alarmierten Polizisten konnten den Mann aus dem Schlaf holen. Zuvor hatte der 22-Jährige auf einer Feier ordentlich Alkohol getrunken.

Offenbar habe die Katze der 61-Jährigen die Wohnungstür geöffnet. Der junge Mann witterte seine Chance, torkelte hinein und legte sich kurzerhand schlafen, ohne zu merken, dass er in der falschen Wohnung gelandet war.

Ein Atemtest brachte ans Licht, dass er immer noch über 1,6 Promille intus hatte.