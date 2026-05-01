Geldautomaten-Sprenger setzen Gebäude in Brand: Feuerwehr muss Bewohner retten
Von Florentine Dame
Overath - Bei der Sprengung eines Geldautomaten in Overath im Bergischen Land haben flüchtige Täter erheblichen Schaden angerichtet.
Das Gebäude, in dem sich eine Sparkassenfiliale befindet, sei in Brand geraten, teilte die Polizei mit.
Feuerwehrkräfte konnten die Bewohner unverletzt aus dem brennenden Haus in Sicherheit bringen. Schwer beschädigt wurden umliegende Gebäude wie eine Tierarztpraxis.
In der gegenüberliegenden Bäckerei gingen Fensterscheiben zu Bruch.
Zeugen berichteten der Polizei von zwei maskierten Tätern, die zu einem wartenden Fahrer in ein Auto gestiegen seien.
Das Fahrzeug flüchtete. Die Fahndung, auch mit einem Hubschrauber, blieb bislang ohne Erfolg.
Am Vormittag sicherte die Kriminalpolizei noch mögliche Beweise und Spuren am Tatort. Auch die Ermittlungen zur Beute dauern an.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa