Kreuzberg am Limit: Polizei sperrt U-Bahnhöfe wegen Überfüllung

Berlin - Der Bahnhof Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ist wegen Überfüllung geschlossen worden.

Bei den warmen Temperaturen strömen viele Menschen in den Berliner Stadtteil Kreuzberg. © Sebastian Gollnow/dpa

Deshalb halten die U-Bahnen dort nicht und fahren durch, wie ein Sprecher der Polizei am Nachmittag sagte. Der Bahnhof sei gegen 14.30 Uhr geschlossen worden. Auch der U-Bahnhof Hallesches Tor werde wegen Überfüllung geschlossen.

Viele Menschen zieht es bei strahlendem Sonnenschein in den Stadtteil Kreuzberg. Dort gibt es im Görlitzer Park Protest gegen die nächtliche Schließung der Anlage.

In der ganzen Stadt gibt es wegen vieler Versammlungen rund um den 1. Mai Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei verschaffte sich am Nachmittag von einem Hubschrauber aus einen Überblick über Menschenansammlungen und Auslastungen der Parks.