Schrot-Attacke auf Kater: Schwer verletztes Tier muss eingeschläfert werden

Der Kater war so schwer verletzt, dass ihn der Tierarzt einschläfern musste. (Symbolbild) © 123rf/tobb8

Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Montag mitteilte, passierte das Ganze am Sonntagnachmittag in Bad Zwesten-Niederurff.

Dort war der Kater zwischen 12.30 Uhr und 19.15 Uhr alleine im Bereich des Wiesenwegs unterwegs, als auf ihn geschossen wurde.

Seine Halter fanden das schwer verletzte Tier am Abend und brachten es sofort zum Tierarzt.

Dieser konnte allerdings nichts mehr für den Kater tun, der laut dem Polizeisprecher von einer großen Anzahl an Kugeln getroffen worden war. Der Tierarzt schläferte das Tier noch am Abend ein.