Kaufen wollte er nichts: Vermeintlicher Kunde zieht plötzlich Messer
Görlitz - Im ostsächsischen Görlitz ist der Mitarbeiter eines Geschäfts am Samstagnachmittag von einem Räuber überrascht worden! Die Polizei machte kurzen Prozess.
Laut Behörden gab sich der Räuber als Kunde aus, huschte kurz vor Ladenschluss in das Geschäft an der Berliner Straße. Plötzlich zückte er ein Messer!
Im Geschäft bedrohte er den Mitarbeiter und verlangte Geld. Mit 120 Euro in der Tasche flüchtete er im Anschluss zu Fuß.
Im Bereich des Görlitzer Bahnhofs stellten Beamte den Mann kurze Zeit später, dank "guter Personenbeschreibung". Der Tatverdächtige, ein 46-Jähriger, wurde vorläufig festgenommen.
Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Görlitz erließ am Sonntag Haftbefehl gegen den Mann. Der Fake-Kunde muss es sich nun erst einmal in der JVA bequem machen.
Titelfoto: Robert Michael/dpa