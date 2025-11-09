Kaufen wollte er nichts: Vermeintlicher Kunde zieht plötzlich Messer

Görlitz - Im ostsächsischen Görlitz ist der Mitarbeiter eines Geschäfts am Samstagnachmittag von einem Räuber überrascht worden! Die Polizei machte kurzen Prozess.

Die Polizei stellte einen mutmaßlichen Räuber (46) am Görlitzer Bahnhof. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Laut Behörden gab sich der Räuber als Kunde aus, huschte kurz vor Ladenschluss in das Geschäft an der Berliner Straße. Plötzlich zückte er ein Messer!

Im Geschäft bedrohte er den Mitarbeiter und verlangte Geld. Mit 120 Euro in der Tasche flüchtete er im Anschluss zu Fuß.

Im Bereich des Görlitzer Bahnhofs stellten Beamte den Mann kurze Zeit später, dank "guter Personenbeschreibung". Der Tatverdächtige, ein 46-Jähriger, wurde vorläufig festgenommen.