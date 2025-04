Kein Glück für Reisegruppe: Unfall mit sechs Verletzten nach Vorfahrtsfehler

Northeim - Einer unglücklichen Reisegruppe wurde am gestrigen Samstagmorgen a uf der B241 bei Northeim ( Niedersachsen ) gleich zweimal ein Strich durch die Rechnung gemacht.

Alle sechs Personen wurden nach dem Unfall in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Göttinger war gegen 10.50 Uhr mit seinem Audi auf der B241 unterwegs, wie die Polizeiinspektion Northeim am heutigen Sonntag mitteilte.

Bei der Anschlussstelle Northeim-West an der A7 wollte er an der Einmündung nach rechts in Richtung Moringen abbiegen.

Dabei übersah der 30-Jährige jedoch einen vollbesetzten VW Tiguan, der eigentlich die Vorfahrt hatte.

Darin saß eine fünfköpfige Reisetruppe aus Hannover, die wirklich keinen guten Tag hatte: Sie hatten früh am Morgen bereits eine Autopanne gehabt und saßen in einem Leihwagen.

Nun knallten die beiden Autos ineinander, und der Ausflug wurde erneut auf Eis gelegt: Notarzt und Feuerwehr rückten an.

Zum Glück gab es nur leichte Verletzungen. Der 30-jährige Göttinger wurde in die Uniklinik Göttingen gebracht, die Reisegruppe kam ins Northeimer Krankenhaus.