Keine Gefahr an Thüringer Regelschule: Schriftzug-Verfasser ermittelt!

Apolda - Der für Freitagmorgen angekündigte Polizeieinsatz an einer Regelschule in Apolda (Weimarer Land) ist abgesagt worden.

Aufgrund eines Schriftzuges konnte eine mögliche Bedrohungslage an der Pestalozzi-Regelschule zunächst nicht ausgeschlossen werden. Am späten Donnerstagabend gab die Polizei jedoch Entwarnung. © Bodo Schackow/dpa

Ein Schriftzug im Toilettenbereich der Regelschule in der Bachstraße sorgte unter der Woche für helle Aufregung. Am Donnerstagnachmittag kündigte die Polizei an, dass umfangreiche Maßnahmen aufgrund einer möglichen Bedrohungslage am Freitag, 5. Mai, eingeleitet werden.

Am späten Donnerstagabend gaben die Beamten jedoch Entwarnung. Der Urheber des Schriftzuges konnte ermittelt werden. Den Angaben nach hatte ein Fünftklässler diesen gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Cousin angebracht. Ein "schädigendes Ereignis" sei jedoch nicht die Absicht der beiden gewesen, erklärten die Beamten.

Die Polizei Apolda bedankt sich bei der Schule für deren Kooperationsbereitschaft. Diese habe "den Erfolg der akribischen Ermittlungsarbeit" mit ermöglicht.