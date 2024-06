05.06.2024 14:28 Keller-Einbrecher machen in Erfurt fette Beute

Einbrecher haben in den vergangenen Tagen in einem Keller in Erfurt fette Beute gemacht.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Einbrecher haben in den vergangenen Tagen in einem Keller in Erfurt fette Beute gemacht. Laut Polizei stahlen die Einbrecher Fahrräder, diverses Werkzeug, eine Soundanlage und Motorradzubehör im Wert von etwa 45.000 Euro. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Die Ganoven hatten unbemerkt ein Mehrfamilienhaus in der Andreasvorstadt betreten und anschließend einen Keller aufgebrochen, wie am Mittwoch aus Angaben der Polizei hervorging. Gestohlen wurden laut Polizei Fahrräder, diverses Werkzeug, eine Soundanlage und Motorradzubehör im Wert von etwa 45.000 Euro. Die alarmierten Polizisten sicherten am Tatort Spuren und nahmen die Ermittlungen auf.

