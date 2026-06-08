Kind (6) lebensgefährlich verletzt: Freund von Mutter unter Tatverdacht!

Osternienburger Land - Ein 27-Jähriger steht derzeit unter Verdacht, das Kind seiner Lebensgefährtin lebensgefährlich verletzt zu haben.

Ein sechs Jahre altes Kind befindet sich nach einem Vorfall am Sonntag in Lebensgefahr. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Dessau-Roßlau in einer gemeinsamen Pressemitteilung mitteilten, spielte sich der Vorfall am gestrigen Sonntag im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ab.

Gegen Vormittag waren die Behörden über die Rettungsleitstelle über einen Notfall alarmiert worden, woraufhin das sechsjährige Kind mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es schwebt aktuell noch in Lebensgefahr.

Weil die von Rechtsmedizinern in der Klinik festgestellten Kopfverletzungen nicht zum angeblichen Unfallgeschehen passten, wurde schließlich die Kripo eingeschaltet.

Noch am selben Tag rückten die Kräfte zur Wohnung des beschuldigten 27-jährigen Lebensgefährten der Kindesmutter an. In den Räumlichkeiten soll sich auch die schwere Körperverletzungstat zugetragen haben.