Kind (9) von Auto angefahren und schwer verletzt

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Bei einem Autounfall wurde ein neun Jahre altes Kind in Oberrot (Ostalbkreis) schwer verletzt.

Von Lara Vonwald

Oberrot - Bei einem Autounfall wurde am Mittwoch ein neun Jahre altes Kind in Oberrot ( Ostalbkreis) schwer verletzt.

Der Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild)
Der Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Gegen 8.50 Uhr fuhr ein 73-jähriger Mitsubishi-Fahrer von einer Ausfahrt auf die Friedhofstraße, teilt die Polizei mit.

Dabei übersah er einen 9-jährigen Radfahrer, der auf dem Gehweg fuhr, und erfasste ihn.

Der Junge wurde bei dem Unfall in Oberrot schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert und behandelt werden.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

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