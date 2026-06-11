Kind (9) von Auto angefahren und schwer verletzt

Oberrot - Bei einem Autounfall wurde am Mittwoch ein neun Jahre altes Kind in Oberrot ( Ostalbkreis) schwer verletzt.

Der Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Gegen 8.50 Uhr fuhr ein 73-jähriger Mitsubishi-Fahrer von einer Ausfahrt auf die Friedhofstraße, teilt die Polizei mit.

Dabei übersah er einen 9-jährigen Radfahrer, der auf dem Gehweg fuhr, und erfasste ihn.