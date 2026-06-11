Kind (9) von Auto angefahren und schwer verletzt
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Oberrot - Bei einem Autounfall wurde am Mittwoch ein neun Jahre altes Kind in Oberrot ( Ostalbkreis) schwer verletzt.
Gegen 8.50 Uhr fuhr ein 73-jähriger Mitsubishi-Fahrer von einer Ausfahrt auf die Friedhofstraße, teilt die Polizei mit.
Dabei übersah er einen 9-jährigen Radfahrer, der auf dem Gehweg fuhr, und erfasste ihn.
Der Junge wurde bei dem Unfall in Oberrot schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert und behandelt werden.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa