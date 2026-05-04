Kind am Steuer: Vater lässt 12-Jährigen sein Auto fahren

Uhlstädt-Kirchhasel/B88 (Saalfeld-Rudolstadt) - Am Samstag wurde die Polizei gegen 18.30 Uhr von einem Autofahrer darüber informiert, dass er auf der B88 zwischen Uhlstädt und Kirchhasel ein Kind am Steuer eines Fahrzeugs gesehen habe.

Am Samstagabend entdeckte ein aufmerksamer Autofahrer zwischen Uhlstädt und Kirchhasel ein Kind am Steuer eines Autos. (Symbolbild) © 123RF/photozi

Die Beamten fanden das Auto daraufhin an der Adresse des Halters auf. Dort trafen sie den Besitzer des Wagens, sowie den 12-jährigen Jungen, der mutmaßlich am Steuer gesichtet wurde.

Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeughalter gleichzeitig der Vater des Kindes ist.

Aufgrund von bisherigen Informationen ist davon auszugehen, dass der Mann seinen Sohn auf der B88 zwischen Uhlstädt und Kirchhasel mit seinem Auto fahren ließ.