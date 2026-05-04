Dreister Dieb klaut Waschmaschine und Trockner aus Marktkauf: Wer kennt ihn?

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Im Marktkauf Oschersleben wurden eine Waschmaschine und ein Trockner gestohlen. Ein bisher unbekannter Mann wurde bei der Tat gefilmt. Wer kann Hinweise geben?

Von Robert Lilge

Oschersleben - Ein bisher unbekannter Mann hat aus dem Marktkauf in Oschersleben (Landkreis Börde) eine Waschmaschine und einen Trockner gestohlen. Wer kann der Polizei bei der Suche nach ihm helfen?

Wer kennt den Mann oder hat die Tat beobachtet? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Wer kennt den Mann oder hat die Tat beobachtet? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.  © Polizeirevier Börde

Die Tat ereignete sich bereits am 27. Januar gegen 19 Uhr, teilte das Polizeirevier Börde mit. Weil die bisherigen Ermittlungen keinen Erfolg brachten, wird jetzt mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem Dieb gesucht.

Die Geräte, auf die es der Mann abgesehen hatte, standen im Eingangsbereich des Geschäfts. Diese stellte er einzeln und nacheinander auf einen flachen Einkaufswagen und schob sie ohne zu bezahlen aus dem Laden.

Jetzt werden Zeugen gesucht, die den Ermittlern Hinweise zum gesuchten Dieb geben können.

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Die Beamten fragen konkret:

  • Wer kennt die abgebildete männliche Person?
  • Wer kann Angaben zum entwendeten Diebesgut machen?
  • Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben?

Hinweise zum Dieb oder weitere Details zur Tat nimmt das Polizeirevier Börde unter Tel. 03904/4780 oder online über das E-Revier entgegen.

Titelfoto: Polizeirevier Börde

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