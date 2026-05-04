Dreister Dieb klaut Waschmaschine und Trockner aus Marktkauf: Wer kennt ihn?

Oschersleben - Ein bisher unbekannter Mann hat aus dem Marktkauf in Oschersleben ( Landkreis Börde ) eine Waschmaschine und einen Trockner gestohlen. Wer kann der Polizei bei der Suche nach ihm helfen?

Wer kennt den Mann oder hat die Tat beobachtet? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. © Polizeirevier Börde

Die Tat ereignete sich bereits am 27. Januar gegen 19 Uhr, teilte das Polizeirevier Börde mit. Weil die bisherigen Ermittlungen keinen Erfolg brachten, wird jetzt mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem Dieb gesucht.

Die Geräte, auf die es der Mann abgesehen hatte, standen im Eingangsbereich des Geschäfts. Diese stellte er einzeln und nacheinander auf einen flachen Einkaufswagen und schob sie ohne zu bezahlen aus dem Laden.

Jetzt werden Zeugen gesucht, die den Ermittlern Hinweise zum gesuchten Dieb geben können.

Die Beamten fragen konkret: