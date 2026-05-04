Mehrere Schüsse in Gießen! Männer schwer verletzt in Klinik gebracht

Gießen - Aufregung in Gießen! Eine heftige Auseinandersetzung im Bereich des Lindenplatzes hat in der Nacht auf Montag die Polizei auf den Plan gerufen. Zwei Männer mussten schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall in Gießen. (Symbolfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Wie die zuständige Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Mittelhessen am Vormittag mitteilten, wurden gegen 23.45 Uhr im Zuge des Streits, an dem insgesamt fünf Personen beteiligt waren, mehrere Schüsse in der Stadt abgegeben.

Zwei Männer im Alter von 24 und 20 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden vor Ort zunächst vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in Kliniken transportiert.

Die Angreifer traten noch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung die Flucht an, eine unmittelbare Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Ermittelt wird den Angaben zufolge aktuell wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei sucht nach Zeugen.