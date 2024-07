21.07.2024 17:09 Kind an Bahnhof in Mittelfranken mit Messer bedroht und ausgeraubt

Am Bahnhof in Lauf an der Pegnitz in Bayern ist ein Kind mit einem Messer ausgeraubt worden.

Von Benedikt Zinsmeister

Lauf an der Pegnitz - Ein 13 Jahre altes Kind ist am Bahnhof im mittelfränkischen Lauf an der Pegnitz mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Gegen einen polizeibekannten 15-jährigen Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubs gegen einen 15-Jährigen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa Laut Angaben der Polizei vom Sonntag stand der 13-Jährige am Samstag gegen 17 Uhr am Bahnsteig, als ihn ein unbekannter Jugendlicher ansprach und um Geld bat. Als der Junge der Bitte nicht nachkam, zückte der Angreifer ein Messer, bedrohte den 13-Jährigen damit und flüchtete schließlich mit einer geringen Menge Bargeld. Kurze Zeit später konnte die alarmierte Polizei einen 15-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts festnehmen. Polizeimeldungen Mann darf nicht in vollen Bus einsteigen, dann tickt er aus Die Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt gegen den Jugendlichen nun wegen des Verdachts des schweren Raubs. Da der 15-Jährige bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte strafrechtlich in Erscheinung getreten war, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Jugendlichen.

