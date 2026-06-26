Kind in Sachsen ausländerfeindlich beleidigt, nun ermittelt der Staatsschutz

Frankenberg - In Frankenberg ( Mittelsachsen ) soll ein 65 Jahre alter Mann am Donnerstag ein dunkelhäutiges Mädchen (8) ausländerfeindlich beleidigt haben.

Die Polizei konnte den Verdächtigen (65) schnell ausfindig machen und hat nun die Ermittlungen gegen ihn aufgenommen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Achtjährige hatte mit mehreren gleichaltrigen Kindern in der Richard-Wagner-Straße gespielt. Wie die Polizei mitteilte, hatte scheinbar die kindliche Geräuschkulisse den Unmut des Mannes hervorgerufen. Er ermahnte die Kinder zunächst.

"Kurz darauf soll der Mann dann erst der Gruppe eine beleidigende Geste gezeigt und im Anschluss das achtjährige Mädchen ausländerfeindlich beleidigt haben", berichtet ein Polizeisprecher.

Die Kinder rannten daraufhin nach Hause und erzählten ihren Eltern von dem Vorfall. Diese verständigten daraufhin am Donnerstagabend die Polizei.

Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter schnell ausfindig machen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 65 Jahre alten Deutschen.

Nun hat das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei Chemnitz die Ermittlungen übernommen. Auch das Revier in Mittweida ermittelt weiter in dem Fall wegen des Verdachts der Beleidigung gegen die Gruppe.