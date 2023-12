Kind springt auf die Straße und wird von Auto angefahren, dann eskaliert die Situation

Nach der Auseinandersetzung wird es mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung geben. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen sagte, war Folgendes passiert: Ein neunjähriges Kind spazierte mit seiner Familie gegen 23 Uhr in der Erbacher Straße in Richtung Sandbach.

Plötzlich soll das Kind dann zwischen den geparkten Autos heraus auf die Straße gesprungen sein. Ein 22 Jahre alter Mann konnte mit seinem Wagen nicht mehr rechtzeitig ausweichen, fuhr das Kind daraufhin an und verletzte es.

Im Anschluss eskalierte dann die Situation. Mehrere Personen aus der Gruppe, mit der das Kind unterwegs gewesen war, gingen auf den 22-Jährigen los.

Dabei habe es körperliche Übergriffe gegen den Fahrer und einer hinzugekommenen Passantin gegeben. Die alarmierte Polizei konnte die Lage schließlich beruhigen.