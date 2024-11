Kind wird auf Heimweg von Jugendlichen abgefangen, dann zückt einer ein Teppichmesser

Der Neunjährige war nach der Schule auf dem Nachhauseweg, als die bislang unbekannten Teenager plötzlich auftauchten. (Symbolbild) © 123RF/newmanstudio

Wie ein Sprecher der Beamten am Freitag berichtete, hatte der Vater des Kindes Anzeige erstattet, nachdem sein Sohn den beiden Jugendlichen am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr nach der Schule auf dem Heimweg in Frechen-Königsdorf begegnet war.

Demnach hätten die jungen Unruhestifter den Schüler an der Kreuzung Dürener Straße/Brauweiler aufgehalten und sich zunächst als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgegeben, ehe sie ihr Opfer nach ersten Erkenntnissen zur Herausgabe seines Tretrollers aufforderten.

"Zeitgleich hätte einer der Gesuchten ein Teppichmesser mit rotem Griffstück gezeigt", schilderte der Polizeisprecher, als das Duo aus bislang unklarer Ursache plötzlich doch von seinem Vorhaben abließ und sich entfernte.

Der Neunjährige eilte anschließend nach Hause, stand aber so unter Schock, dass er keine Beschreibung der Jugendlichen abgeben konnte.