Kind zu sexuellen Handlungen aufgefordert: Polizei jagt "auffallend" kleinen Mann nach Ekeltat!

Das Kind (6) hatte sich nahe einem Spielplatz in Bad Honnef aufgehalten, als der Fremde das Mädchen ansprach und seine Hose öffnete. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Wie ein Sprecher der Beamten am Donnerstag erklärte, hatte sich der Vorfall nach aktuellem Stand der Ermittlungen am gestrigen Mittwoch (10. April) in Bad Honnef zugetragen.

Demnach war die Sechsjährige am frühen Abend gegen 17.30 Uhr samt einer erwachsenen Begleiterin und einem weiteren Kind auf einem Weg, der von der Fußgängerbrücke der S-Bahn-Endhaltestelle Bad Honnef zur Alexander-von-Humboldt-Straße führt, unterwegs.

Nahe einem dortigen Spielplatz wurde das Mädchen dann plötzlich von einem unbekannten Mann angesprochen und im weiteren Verlauf dazu aufgefordert, den Fremden anzufassen. Als die Begleiterin auf die Situation aufmerksam wurde, griff sie sofort ein und forderte den Ekeltäter dazu auf, dies umgehend zu unterlassen.

Der Mann, der nach bisherigem Kenntnisstand bereits seine Hose geöffnet hatte, machte sich daraufhin Richtung der Straße Am Spitzenbach davon.