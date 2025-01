03.01.2025 14:40 Kinder bauen Schneemann - und begeben sich damit in Lebensgefahr!

Von Marcus Scholz

Gingen an der Fils - Kinder bauen Schneemann - und begeben sich damit in Lebensgefahr! Zum Glück fuhr die Bahn nur den Schneemann über den Haufen. (Symbolbild) © 123RF/serjio74 Wie die Bundespolizei Stuttgart mitteilte, bemerkte ein Lokführer am gestrigen Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr ein Hindernis auf den Gleisen im Bereich des Bahnhofs Gingen an der Fils. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung habe der Mann einen Zusammenprall aber nicht verhindern können. Beamten nahmen den beschriebenen Streckenabschnitt im Anschluss unter die Lupe und stellten mehrere große Schneekugeln im Gleisbereich fest. Polizeimeldungen Sie haben brutal auf einen Touristen eingeschlagen: Tatverdächtige stellen sich Ein Zeuge habe den Bundespolizisten zudem mitgeteilt, dass Kinder einen Schneemann an den Gleisen gebaut hätten. Bahnstrecke musste kurzzeitig gesperrt werden Vom gebauten Schneemann der Kinder blieb am Ende nicht mehr viel übrig. (Symbolbild) © 123RF/betterworldpictures Während der Gleisbegehung musste der Streckenabschnitt gesperrt werden. Schaden am Zug entstand nicht. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Außerdem warnten die Beamten, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sein können.

