Kinder legen Schottersteine auf die Gleise, dann kommt ein Zug

In Weißwasser haben Kinder an den Bahngleisen gespielt und Fußgänger beinahe in Gefahr gebracht.

Von Anne-Sophie Mielke

Weißwasser - Kinder haben in der Oberlausitz durch ihr Spiel an Bahngleisen beinahe andere Menschen in Gefahr gebracht. Die Bundespolizei ermittelt. Auf der Strecke von Görlitz nach Cottbus kam es zu einem Zwischenfall. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa Am Samstagmittag spielten zwei Kinder bzw. Jugendliche, die augenscheinlich zwischen zehn und 14 Jahre alt waren, ausgerechnet an einem Bahngleis in Weißwasser. Die beiden Jungs legten dabei Schottersteine auf den Schienenstrang der Strecke von Görlitz nach Cottbus. Kurz darauf näherte sich ein Zug und überrollte gegen 11.20 Uhr die Hindernisse. Die Steine zersplitterten und flogen unkontrolliert durch die Gegend. Besonders schlimm: In jenem Moment waren gerade zwei Spaziergänger nahe dem Gleis unterwegs, die laut Polizei beinahe von den Schottersteinen verletzt worden wären. Polizeimeldungen Fünfjähriger auf Hutablage: VW-Fahrer mit drei ungesicherten Kindern auf A81 unterwegs! Der Triebfahrzeugführer hatte derweil den Zug gestoppt, da er ein lautes Geräusch gehört hatte. Er konnte jedoch ohne weitere Probleme weiterfahren. Ein weiterer Spaziergänger, der den Vorfall beobachtet hatte, sprach die Kinder an. Diese flüchteten daraufhin auf ihren Fahrrädern. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr.

