Kinder nicht angeschnallt: Polizei erteilt teure Nachhilfe für Autofahrer

Bammental/Meckesheim - Beamte haben im Rhein-Neckar-Kreis zweimal Autos angehalten, in denen mitfahrende Kinder nicht angegurtet waren.

Nachdem die Polizisten der Dame einen kurzen Crashkurs in Sachen Verkehrsregeln gegeben hatten, zeigte sich die Frau einsichtig und ließ sich einen Kindersitz an die Kontrollstelle bringen.

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, ging den Ordnungshütern zugleich ein Ford ins Visier, in dem die Beifahrerin auf ihrem Schoß ein Baby sitzen ließ.

Die erste Kontrollaktion der Beamten des Neckargemünder Polizeireviers fand bereits am Freitagabend gegen 19.30 Uhr statt, als diese den Verkehr auf der Kreisstraße zwischen Bammental und Gauangelloch genauer unter die Lupe nahmen.

Beamte haben im Rhein-Neckar-Kreis zweimal Autos angehalten, in denen mitfahrende Kinder nicht angeschnallt waren. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Doch der nächste ganz ähnliche Fall sollte nicht lange auf sich warten lassen. Am späten Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, fuhr ein Seat an einer Streife in der Meckesheimer Friedrichstraße vorbei.

Den Beamten stach sofort ins Auge, dass ein Kleinkind im Fußraum der Beifahrerseite stand.

Als die Ordnungshüter zur Kontrolle des Wagens ansetzten, machten sie zudem die Beobachtung, dass ein zweites Kind im Fond herumturnte.

Beim anschließenden Gespräch zeigte sich der 37-jährige Fahrer ebenfalls einsichtig und sorgte für eine sachgemäße Sicherung der zwei und zwölf Jahre alten Kinder.