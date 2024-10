Kinder, Tiere, Einkaufswagen? Bahn-Verkehr in Sachsen-Anhalt behindert!

Magdeburg - Am vergangenen Wochenende hatte die Deutsche Bahn wieder einige Behinderungen auf Sachsen-Anhalts Bahnstrecken zu beklagen. Zahlreiche Gegenstände - und Menschen - befanden sich auf den Gleisen.

In Magdeburg kollidierte am Sonntag eine RB mit einem Einkaufswagen, der im Gleis lag. © Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Am Samstagmorgen der erste Vorfall: Gegen 6.50 Uhr meldete ein Lokführer, dass sich auf der Bahnstrecke zwischen Calbe und Bernburg bei Nienburg mehrere Ziegen und Schafe in der Nähe des Gleises aufhalten würden.

Wie die Bundespolizei mitteilte, konnte vor Ort der Besitzer der Herde ausfindig gemacht werden, der seine Schützlinge unverletzt wieder einfing.

Am Sonntagvormittag ging ein ähnlicher Notruf ein, der leider nicht so glimpflich ausgegangen war. Ein Regionalexpress war bei Quedlinburg mit einem einzelnen Schaf kollidiert, was noch vor Ort verstarb. Hinweise auf weitere Tiere oder einen Halter gab es allerdings nicht.

Doch damit nicht genug: Am Sonntagnachmittag beklagte der Fahrer einer Intercity zwischen Magdeburg und Helmstedt, dass bei Welle drei Jungen im Alter von acht Jahren auf den Gleisen spielen würden.